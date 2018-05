Impariamo ad amare il Campo dei Fiori: studenti a lezione

Imparare ad amare e rispettare la nostra montagna.

Galleria fotografica Incendio al Campo dei Fiori, soccorsi al lavoro -2 4 di 34

È ancora vivo il ricordo dell’incendio doloso che ha interessato il Parco Campo dei Fiori lo scorso autunno, e che ha avuto come reazione da parte dei varesini una grande manifestazione d’affetto verso la montagna e l’ente parco che la tutela. Proprio per rispondere a questo affetto il Parco, in collaborazione con Legambiente e Astronatura, sta portando avanti un progetto di educazione ambientale dedicato alle scuole del territorio, dalle primarie alle superiori.

Un progetto che inizierà a maggio, il mese in cui i fiori tornano a colorare la montagna: il periodo ideale per valutare insieme cosa è successo, gli effetti che l’incendio ha realmente avuto su flora, fauna suolo e falde acquifere del territorio del Parco e per sensibilizzare i più giovani su come tutelare la bellezza naturale che ci circonda.

Si parlerà anche di prevenzione, gestione forestale e dell’intervento operativo sul fuoco, grazie anche ai filmati realizzati da Pino Farè con interviste ai responsabili delle operazioni di spegnimento, tecnici del Parco e ad altri esperti di tematiche ambientali.

Per ora le prime scuole coinvolte sono state quelle che hanno contattato il Parco nei giorni dell’incendio, ma le iscrizioni per le scuole sono ancora aperte.

È anche prevista una possibile ripresa del progetto per il prossimo anno scolastico.

Per informazioni scrivere a campodeifiorisiamonoi@parcocampodeifiori.it