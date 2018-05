Impeachment, dietro-front di Di Maio: “Pronti a collaborare con il Presidente”

A poche ore di distanza dalla mobilitazione di piazza dei militanti del Movimento 5 Stelle per chiedere l’impeachment del presidente Sergio Mattarella il leader del partito Luigi Di Maio ha fatto dietro front: la richiesta non è più sul tavolo e, anzi, col Capo dello Stato auspica una nuova collaborazione.

“Io spero che si possa andare al voto – ha detto Di Maio da Napoli – ma riconosco che questa è una situazione difficile. Noi volevamo fare un Governo del cambiamento per rassicurare i mercati. Ora lo spread sta salendo e i livelli della borsa non vanno bene. Resta nostra disponibilità di collaborare anche con il Presidente della Repubblica, con posizione coerente ma collaborativa per risolvere la crisi che stiamo vivendo”.

E sulla possibilità di chiedere l’impeachment: “prendo atto che Salvini non vuol fare l’impeachment, ne risponderà lui come cuore di leone. Siccome non c’è la maggioranza dunque l’impeachment non è più sul tavolo”.