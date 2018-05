Impegno e costanza: gli studenti del Tosi premiati con 15.000 euro

Un anno intenso di studio e impegno che verrà premiato. Il prossimo 10 maggio nell’Aula Magna dell’ITE Tosi, alle 18.30, 160 studenti e le loro famiglie, insieme all’Associazione NoidelTosi e alla Fondazione Giuseppe Merlini, celebrano, con un particolare evento che si rinnova ogni anno, il momento conclusivo di scelte importanti, rinnovando una scelta coraggiosa e lungimirante di ottimismo e fiducia nei giovani seminando ed investendo in formazione, cultura e innovazione.

Saranno 160 gli studenti premiati di cui 109 quelli che saranno premiati per certificazioni linguistiche di alto livello, 15 che hanno ottenuto il Certilingua per competenza europea (non una semplice gratificazione formale ma il risultato di esperienze significative e di lungo periodo vissute in un paese straniero), 25 che hanno conseguito oltre al diploma di maturità italiano anche il diploma di baccalaureat francese, 20 che hanno guadagnato oltre alla maturità anche la certificazione tedesca rilasciata dal Consiglio dei Ministri dell’Istruzione.

La cerimonia sarà anche l’occasione per ringraziare tutti coloro che contribuiscono ogni anno a rendere concreto l’impegno di investimento nel futuro dei giovani. i genitori e i tanti soci dell’Associazione NoidelTosi che hanno devoluto il loro 5×1000, riconoscendo il merito e l’impegno di studenti meritevoli e l’investimento delle famiglie e restituendo in valore sociale quanto ricevuto per un totale di quasi 15.000 euro che, aggiunti a quelli degli scorsi anni, rappresentano il significativo investimento economico di quasi 40.000 € negli ultimi tre anni.

Alla cerimonia parteciperanno anche il sindaco Emanuele Antonelli e il consigliere provinciale Paolo Bertocchi, delegato per l’istruzione oltre alla preside dell’ITE Tosi Nadia Cattaneo