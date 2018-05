Impianto di condizionamento rotto: si ferma l’attività chirurgica

Blocco delle attività chirurgiche tranne le urgenze. Lo stop all’attività programmata è stata decisa all’ospedale di Cittiglio a causa di un guasto al sistema di refrigerazione.

Sul piede di guerra il Comitato nato per la salvaguardia del Pia Livini: « L’impianto è vecchio e continua a dare problemi – spiega Salvatore Romano – sono circa 4 anni che si assiste a problemi di questo tipo e ogni volta si prevedono rattoppi non risolutivi».

Del caldo si lamentano anche i pazienti sottoposti a dialisi piuttosto che gli utenti del pronto soccorso e delle sale parto.

Le quattro sale operatorie sono costrette a uno stop imprevisto almeno fino a mercoledì pomeriggio quando, si spera, verrà risolto il guasto. I disagi sono stati avvertiti ieri ma si è riusciti comunque a completare l’attività programmata anche grazie alle temperature esterne non ancora elevate. Domani, invece, tutti gli interventi d’elezione saranno sospesi per permettere le operazioni di sostituzione del blocco rotto.

Oggi, festa per il patrono della città di Varese dove l’asse Sette Laghi ha la sua sede principale, non sono in programma interventi ma da domani il problema si presenterà anche per i pazienti della Day Surgery.