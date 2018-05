“Fare impresa significa guardare anche alla propria reputazione digitale”

Quando si parla di innovazione e futuro molto si riassume in una sola parola: digitale. È questo l’elemento attorno al quale ruotano i cambiamenti che stanno rivoluzionando ogni settore della nostra vita, dalla società all’economia.

Declinare la digitalizzazione nell’attività quotidiana delle imprese non è però sempre facile. Bisogna comprendere i principi della cultura digitale e metterli al servizio della propria attività: un processo che è insieme sia culturale che tecnico, con infinite possibilità di applicazioni in ogni ambito di qualunque settore aziendale.

Capire di cosa stiamo parlando quando si parla di digitale diventa quindi imprescindibile per avviare, correggere o accelerare il proprio processo di innovazione. Con questi presupposti è stato costruito il convegno organizzato dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Varese, in collaborazione con i Digital Innovation Hub del territorio, dal titolo “L’impatto digitale per il mondo dell’impresa”, in programma mercoledì 23 maggio alle 9.30 al Centro Congressi Ville Ponti si piazza Litta, 2 a Varese.

A condurre i lavori sarà Roberto Fuso Nerini, esperto di comunicazione web e media digitali con un focus in particolare proprio sulla comunicazione.

«Il tema della trasformazione digitale passa anche dall’uso di quegli strumenti del web marketing che permettono di costruire progetti di comunicazione e relazione tra professionisti e il loro pubblico di riferimento ma soprattutto tra imprese e i loro clienti».

Roberto Fuso Nerini sta finendo di preparare i temi del convegno e racconta: «faremo particolare attenzione al tema del corretto posizionamento di un’azienda, in particolare di una piccola e media impresa, analizzando quelli che sono gli strumenti digitali: dal motore di ricerca, alla geolocalizzazione per la visibilità locale e l’uso dei social media. In generale spiegherò il modo più corretto di gestire uno degli aspetti centrali della presenza online che è quello della reputazione».

Tutti aspetti che non possono non essere presi in considerazione da chi fa impresa: «oggi – spiega Fuso Nerini – una pmi non può fare a meno di affrontare queste tematiche perché stanno diventando i canali e le fonti attraverso le quali le persone, in misura prevalente, cercano le informazioni che gli servono e i servizi, prodotti. Il problema più grande è quello di capire, a partire dai propri obiettivi e da quelli che sono gli interlocutori di riferimento, quali sono gli strumenti più utili per creare in maniera corretta la propria visibilità e le proprie relazioni».