Impresa4.0: domande e risposte per le nostre Pmi

L’obiettivo è di favorire e diffondere la cultura digitale tra le aziende varesine, fornendo loro un aiuto concreto lungo due filoni operativi: seminari divulgativi su Impresa4.0 e incontri personalizzati con esperti. Il tutto grazie alla sinergia tra il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio e i Digital Innovation Hub delle associazioni di categoria.

Il ciclo di seminari partirà mercoledì 23 maggio, affrontando il tema introduttivo “L’impatto del digitale per il mondo dell’impresa”. L’incontro è fissato alle 9.30, nelle sale del Centro Congressi Ville Ponti di Varese, e offrirà l’occasione per un’analisi sugli effetti della digitalizzazione sui metodi di produzione e commercializzazione dei beni. Inoltre, grazie alla collaborazione con i Digital Innovation Hub territoriali, sarà possibile approfondire anche l’esperienza di imprese che si sono già avviate con successo sulla via del digitale.

Il secondo momento divulgativo è in programma mercoledì 6 giugno, sempre alle 9.30 e sempre alle Ville Ponti, e sarà dedicato ai “Modelli di business per l’impresa 4.0”. Il ciclo si chiuderà col seminario “Competenze e soft skill per l’innovazione digitale”: un argomento che verrà analizzato in due incontri, programmati nei pomeriggi di mercoledì 27 giugno e 2 luglio. «Un programma, dunque, ricco di contenuti e di proposte – dice il presidente della Camera di Commercio Fabio Lunghi –. Il tutto a evidenziare il rilievo che il nostro ente, in piena sinergia con le associazioni di categoria, attribuisce all’impegno di supportare le imprese varesine su un ambito decisivo per la loro competitività quale la digitalizzazione».

Entrando nel dettaglio, i seminari si rivolgono alle imprese di tutti i settori economici operanti sul territorio varesino e sono a partecipazione gratuita. Occorre però prenotarsi online sul sito della Camera di Commercio www.va.camcom.it, seguendo il percorso “Convegni e Seminari » Punto Impresa Digitale”. Attenzione: per garantire la miglior fruizione dei seminari, la partecipazione è riservata alle prime trenta imprese iscritte.

La seconda iniziativa del network 4.0 varesino è quella degli incontri personalizzati. In questo caso, il primo appuntamento è per martedì 29 maggio, quando in Camera di Commercio degli esperti saranno a disposizione delle nostre aziende. Lo scopo sarà quello di fornire loro un primo orientamento nel comprendere la propria maturità digitale, grazie anche a uno specifico test denominato SELFI4.0, e nell’individuare le aree di intervento prioritarie. Al contempo, verrà offerto affiancamento sull’analisi delle competenze e i vantaggi derivanti da investimenti in tecnologie in ambito 4.0.

Dopo l’appuntamento del 29 maggio, sono fin d’ora previsti a giugno altri incontri personalizzati dello stesso tipo.

Come già ai seminari, anche la partecipazione agli incontri personalizzati è gratuita. Occorre, però, sempre prenotarsi online sul sito della Camera di Commercio www.va.camcom.it, seguendo anche in questo caso il percorso “Convegni e Seminari » Punto Impresa Digitale”.