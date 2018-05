Incendio in via San Martino: un appartamento inagibile

Vigili del Fuoco al lavoro a Brusimpiano, dove questa mattina è scoppiato un incendio in un appartamento nella zona del cimitero, alle porte del paese.

L’allarme è stato lanciato attorno alle 11, quando le fiamme hanno iniziato a divampare in un appartamento al primo piano di uno stabile in via San Martino.

Sul posto nove Vigili del fuoco intervenuti con tre automezzi: un’autopompa, un’autoscala e un’autobotte. Spento il rogo e messa in sicurezza l’area, i Vigili del fuoco hanno dichiarato inagibile l’appartamento.