Furgone contro un tir cisterna, A8 in tilt

Un incidente in autostrada ha coinvolto un camion cisterna e un furgone. È accaduto intorno alle 16.20 nel tratto compreso tra Castellanza e Busto Arsizio sulla corsia in direzione Varese.

Per soccorrere i feriti si stanno recando sul posto due ambulanze e anche l’elisoccorso decollato da Como. Allertati anche i vigili del fuoco per collaborare al soccorso dei feriti e mettere in sicurezza l’area con la rimozione dei mezzi.

Nell’incidente è rimasto ferito un uomo di 42 anni estratto dal furgone e ricoverato in codice giallo.

Dopo l’impatto si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni. La corsia in direzione Milano è tornata a scorrere intorno alle 17.15.