Incidente all’alba sulla A-8, autostrada in tilt

Un camion è rimasto coinvolto in un incidente stradale questa mattina, lunedì, attorno alle 5.30 lungo la A8 nel tratto Legnano-Svincolo-A9.



Due le persone ferite di 47 e 58 anni e trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Castellanza.

Sul posto i vigili del fuoco di Milano.

L’incidente ha mandato in tilt il traffico lungo l’Autolaghi già in prima mattina.

“Legnano in entrata è chiuso al traffico in entrambe le direzioni per incidente”, specificava Autostrade.it questa mattina presto.