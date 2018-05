Incidente davanti al Bar Sport, resta incastrato nell’auto

(immagine di repertorio)

Mezzi di soccorso al lavoro in via Gramsci a Gallarate, per un incidente stradale che si è verificato poco dopo le 8 davanti al Bar Sport.

Per cause ancora in corso di accertamento due auto si sono scontrate e uno degli occupanti è rimasto incastrato nella vettura.

Per liberarlo sono intervenuto i Vigili del fuoco.

Sul posto i soccorritori della Croce Rossa di Gallarate e la Polizia locale di Gallarate