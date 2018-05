Incidente tra due auto, intervengono i pompieri

Incidente stradale sabato 5 maggio, poco prima delle 13, nel comune di Brezzo di Bedero in via per Porto Valtravaglia, sulla provinciale 69.

Per cause ancora in fase di accertamento due autovetture si sono scontrate. I soccorritori del 118 sono intervenuti con un codice giallo, mentre i vigili del fuoco, accorsi con un’autopompa, hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

La strada provinciale è rimasta chiusa al traffico per un’ora.