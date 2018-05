Incidente a fattorino Just Eat durante una consegna: amputata la gamba

Stava facendo una consegna con il suo motorino, alle 14.30 di giovedì 17 maggio, ed è rimasto incastrato tra due tram durante un sorpasso.

Ha perso così la gamba un fattorino 28enne di Just Eat a Milano: l’incidente è avvenuto in via Montegani, all’angolo con piazza Abbiategrasso. Il ragazzo è stato portato in gravi condizioni al Policlinico, dove ha subito l’amputazione della gamba dal ginocchio in giù.

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il fattorino abbia superato a sinistra il tram della linea 3 che stava viaggiando in direzione centro, senza accorgersi però che in direzione opposta stava arrivando un altro tram. E’ rimasto così schiacciato, scivolando con la gamba sotto uno dei due tram.

Per liberare il motociclista sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia locale e il 118: una volta in ospedale è stato necessario procedere all’amputazione.