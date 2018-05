Incidente in moto, muore un giovane

Tragico incidente ieri sera, sabato 26 maggio, in via Bellini a Busto Arsizio.

Erano circa le 22.00 quando un ragazzo di 22 anni, L.S., in sella a una moto, si è scontrato con un’auto.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Quel che è certo è che il ragazzo è stato trasportato all’ospedale di Legnano, dove la situazione medica è precipitata.

Un finale tragico anche perché in un primo momento le condizioni del ragazzo non erano apparse così gravi, come conferma il codice giallo d’uscita dei soccorsi.