I genitori della Pascoli: “Un appello al sindaco per la sicurezza”. Il sindaco “Incontriamoci”

Riceviamo e pubblichiamo prima la lettera di Donatella Schena, presidente dell’associazione genitori della scuola Pascoli, su quello che è accaduto nella mattina di mercoledì 9 in viale Ippodromo a Varese a due studentesse di 11 anni, poi la risposta del sindaco Galimberti, che invita i genitori a un incontro per studiare insieme una soluzione per aumentare la sicurezza dei piccoli studenti

Questa mattina, come ogni mercoledì, noi genitori della Scuola primaria Pascoli ci siamo radunati davanti al parcheggio dell’ippodromo con i nostri bambini allegri e festosi per il consueto Pedibus. Poi un rumore, un botto, mi volto e con lo sguardo vedo a terra, poco più avanti delle strisce pedonali, un corpicino che non si muove; mi precipito di corsa, mi chino su di lei e le scosto i capelli dal volto, la riconosco è la piccola Giulia, una bambina di prima media della scuola Pellico; le accarezzo il volto, la chiamo, lei risponde ed io riprendo a respirare.

Poco più avanti in piedi la sua amichetta Sofia pietrificata di paura, penso ai suoi genitori, li chiamo subito, facendo appello a tutta la poca calma che riesco a gestire per non spaventarli. Ovviamente e inevitabilmente mi immedesimo nella situazione e la vivo come fosse mia, come del resto tutti i genitori che hanno assistito alla scena e hanno visto il corpo del loro figlioletto li per terra.

Le bambine fortunatamente stanno abbastanza bene fisicamente, ma la ferita della paura non si sa quanto sia profonda, nelle piccole e nei genitori, e così un mercoledì normalissimo poteva trasformarsi in un mercoledì tragico per la vita di qualcuno.

A questo punto le domande che si affollano nella mia testa sono tantissime: le strade potrebbero essere rese più sicure? Possiamo fare leva sui ragazzi per sensibilizzarli maggiormente alla consapevolezza dei pericoli della strada? Quando è il momento giusto per lasciali attraversare una strada da soli?

I cittadini hanno bisogno di maggiori tutele; faccio appello al nostro sindaco affinché prenda a cuore la situazione sicurezza delle strade, affinché per l’ennesima volta non si aspetti la tragedia annunciata per trovare un rimedio. I genitori, i nonni, i bambini e i cittadini della città chiedono solo una cosa: prevenzione.

Donatella Schena, Presidente Associazione genitori Pascoli Varese

La risposta del sindaco, Davide Galimberti, alla lettera:

Gentile signora Schena,

le sue parole mi toccano profondamente come uomo prima ancora che come sindaco.

Prima di tutto il mio pensiero è andato alle bambine coinvolte nell’incidente e ai loro genitori appena ho saputo stamattina di un fatto così grave. Posso solo immaginare la preoccupazione dei genitori e la paura delle bambine. Gentile signora, sono anche io un padre di due bambini e ogni giorno io e la mia amministrazione dedichiamo alla sicurezza dei piccoli varesini attenzione e risorse.

Come lo facciamo in generale per la sicurezza stradale, che, dati alla mano, ha consentito la riduzione degli incidenti stradali di quasi il 10% tra il 2016 e il 2017. Come dimostra l’episodio di oggi però non basta mai quello che facciamo e sono ancora più determinato da padre, da varesino e da sindaco a fare ancora di più.

Le propongo di farlo insieme. Organizziamo un incontro tra le associazioni genitori e la Polizia locale e, perchè no, le associazioni automobilisti per confrontarci su cosa fare ancora di più su questa priorità che l’amministrazione porta avanti da due anni e che ha bisogno di segnali forti come quello che lei ha dato oggi, proprio per dare anche una scossa ad una responsabilizzazione di tutti.

A prestissimo dunque, un grazie per il suo toccante messaggio e un grande abbraccio e un augurio di pronta guarigione alle bambine coinvolte e ai loro genitori.

Davide Galimberti