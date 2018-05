Incidente in stazione, il ringraziamento del sindaco all’infermiera

La notizia dell’incidente alla stazione di Casorate Sempione e dell’intervento di una infermiera ha toccato molti lettori. Il sindaco di Casorate Dimitri Cassani interviene per porre i ringraziamenti della comunità del paese

L’incidente ferroviario verificatosi nella giornata odierna, che ha visto l’investimento di una donna da parte di un treno in transito, non ha avuto tragiche conseguenze grazie ad una serie di circostanze fortunate e grazie al tempestivo soccorso portato alla donna investita, da parte di un’infermiera toscana che viaggiava a bordo del treno.

La ragazza dimostrando spirito d’iniziativa e senso del dovere, ha prestato i primi ed immediati soccorsi in attesa dell’arrivo dell’ambulanza e della squadra medica, facendo si che la donna investita non vedesse aggravate le sue condizioni già precarie.

L’infermiera che ha compiuto questo gesto così coraggioso ed encomiabile, non ha voluto apparire e così non ha lasciato alcun riferimento, non sappiamo nulla di lei se non che veniva dalla Toscana e che probabilmente era qui in vacanza.

Non è usuale vedere ai giorni nostri, chi compie un gesto così nobile e poi se ne va con tanta discrezione, io non conosco i motivi per cui non ha voluto apparire e, nel caso fosse voluto, rispetto la sua scelta, ritengo però che questa persona meriti un pubblico ringraziamento ed un encomio per quanto ha fatto, per questo motivo, chiedo a chiunque la conoscesse di farci avere notizie o di chiederle di mettersi in contatto con me, presso il comune di Casorate Sempione.

Se questo non fosse possibile, spero almeno che queste poche righe, con cui le porgo i più sentiti ringraziamenti ed una personale lode per il grande altruismo dimostrato.

Il Sindaco

Dimitri Cassani