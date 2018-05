Incidente stradale nella notte, un ferito in codice rosso

Incidente stradale nel cuore della notte in Valganna, sulla strada provinciale 43 che collega Ghirla a Grantola.

Erano da poco passate le 2 quando una vettura, per case ancora non note, è uscita di strada. Coinvolte due persone di cui una è stata ricoverata in codice rosso all’Ospedale di Circolo di Varese.

Sul posto, oltre ai soccorritori di Sos Cunardo con il supporto dell’automedica, sono intervenuti Vigili del Fuoco e Carabinieri.