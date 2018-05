Scontro tra un camion e un furgone, soccorso un 57enne

I due mezzi si sono scontrati in via Dante a Carnago. Il fatto è successo venerdì 25 maggio intorno alle 9.30. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i mezzo di soccorso con due ambulanze e i vigili del fuoco insieme ai carabinieri per i rilevamenti.

Nell’impatto è rimasto ferito un uomo di 57 anni soccorso e trasportato in ospedale in codice giallo.