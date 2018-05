Incidente sulla Sp3. Traffico in tilt tra Malnate e Cantello

(immagine di repertorio)

Pochi minuti prima delle 14 di oggi, mercoledì 2 maggio, è avvenuto un incidente sulla Strada Provinciale 3 che collega la Folla di Malnate a Cantello all’altezza della Baraggia di Malnate.

Per cause ancora da stabilire, due auto si sono scontrate. Due le persone rimaste ferite: un uomo di 68 anni e una donna di 47 anni, che sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale di Circolo di Varese in codice giallo.

A causa dello scontro si sono formate lunghe code non solo sulla strada provinciale 3, quella sulla quale è avvenuto l’incidente, ma anche nelle strade collegate, da Malnate e Varese.