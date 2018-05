Camion perde sostanze chimiche sulla Varesina, traffico bloccato per dieci ore

Il ribaltamento di un mezzo pesante attorno alle 10.30 di oggi, mercoledì, ha causato forti disagi alla circolazione , per quasi tutta la giornata di mercoledì, lungo la strada provinciale 233 Varesina fra Tradate e Locate Varesino.

L’intervento di bonifica e rimozione del carico di sostanze chimiche ha richiesto dieci ore di lavoro e si è concluso solo alle 20.30.

Due le persone rimaste ferite: due uomini di 34 e 46 anni soccorsi da due ambulanze ed un mezzo dell’elisoccorso.

Sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri che hanno da subito delimitato l’area per via delle sostanze chimiche tossico-nocive che sono fuoriuscite dal camion, un mezzo dotato di pianale che trasportava agenti chimici vari suddivisi in cinque cisterne da 1.000 litri, fusti e sacchi, per un totale di otto tonnellate. Il carico era composto da acido fluoridrico, soda idrossido, acido esafluoziconico, tensioattivi vari e battericida

L’area esterna alla sede stradale e oggetto dello sversamento è stata isolata poi in serata isolata in attesa delle operazioni di bonifica, che saranno effettuate da un’azienda specializzata.

Incidente Tradate Locate Varesino: i soccorsi

Al momento dell’arrivo dei primi soccorsi era presente nella zona del fumo che si stava sprigionando del veicolo pesante, segno di una probabile reazione chimica in atto contenuta dall’arrivo degli specialisti dei nuclei N.B.C.R. (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) di Varese e Milano.

Nel frattempo sul posto veniva fatto atterrare un elisoccorso proveniente da Como che ha imbarcato uno dei due feriti, l’altro è stato portato anch’esso a Varese in codice giallo.

La Varesina è stata chiusa per dieci ore al transito e le operazioni di trasbordo e contenimento delle sostanze chimiche si sono prolungate fino a sera. Sul posto è stata per ore anche la Polizia Locale di Tradate, un sopralluogo è stato svolto anche dagli assessori Franco Accordino e Vito Pipolo. L’area adiacente all’incidente è stata evacuata, alcune attività commerciali hanno dovuto sospendere le attività.

I vigili del fuoco hanno operato complessivamente con trenta uomini e dieci mezzi

(articolo aggiornato alle ore 21.30 di mercoledì 9)