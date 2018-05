Incidente in via Verdi, ferito un 47enne

Un incidente tra un auto e una moto si è verificato questa mattina, martedì, attorno alle 6 in via Giuseppe Verdi a Cittiglio. Nello scontro tra i due mezzi un uomo di 47 anni è rimasto ferito in modo serio ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Cittiglio dal personale di soccorso dell’Areu. Sul posto anche i carabinieri di Luino.