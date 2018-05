Incidenti con animali, imparare come evitarli

Stand informativo e giochi educativi gratuiti per bambini tra i 4 e i 12 anni per insegnare a tutti cos’è RoadKill, il progetto per la riduzione dell’impatto stradale con animali selvatici.

Con la bella stagione infatti continua nelle piazze della Comunità Montana Valli del Verbano con una nuova serie di appuntamenti.

Dopo gli incontri organizzati all’istituto I.S.I.S “Città di Luino – C. Volonté” di Luino, all’istituto I.S.I.S “E. Stein” di Gavirate e nelle sedi dell’Autoscuola Cittiglio per far conoscere il Progetto a più di quattrocento futuri automobilisti, la Comunità Montana sarà presente con uno stand informativo alla 6a edizione della

sagra Asparagi&Fragole a Gavirate.

Tra mercatini con prodotti locali, specialità della cucina dolciaria tradizionale e mostre d’arte all’aperto, spazio dunque anche all’approfondimento delle dinamiche evolutive del territorio e degli interventi realizzati lungo i fondivalle di Valcuvia e Valtravaglia al fine di aumentare la sicurezza stradale dei cittadini,

tutelando al contempo la biodiversità.

Allo stand i più grandi potranno conoscere il fenomeno del “roadkill” e i traguardi raggiunti con le apparecchiature ad elevata tecnologia posizionate nei punti con maggior numero di incidenti tra veicoli e fauna in spostamento, mentre i più piccoli potranno partecipare ad attività ludico didattiche organizzate dall’associazione IlVespaio sul tema della connessione ecologica.

Il “roadkill”, ossia l’impatto stradale tra uomini e animali, è un grave problema ambientale, economico e sociale che colpisce le nostre strade. In Italia, tra il 1995 e il 2005, ha provocato 150 morti e si stima coinvolga ogni anno 15.000 animali per provincia. La Comunità Montana Valli del Verbano, in partnership con Istituto Oikos Onlus e con il contributo di Fondazione Cariplo, ha realizzato il progetto “ROADKILL – Interventi per la riduzione dell’impatto stradale” che mira a ridurre gli incidenti tra veicoli e fauna e a garantire la tutela dei corridoi ecologici nelle Valli del Verbano.

Per informazioni sul Progetto:

www.roadkill.it

www.facebook.com/vallidelverbano

Comunità Montana Valli del Verbano – Via Asmara 56 – Luino (VA) – 0332-505001