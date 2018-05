Incontri e concerti: la città festeggia l’Europa

Somma Lombardo festeggia l’Europa. In un’epoca di euroscetticismo e politiche che discreditano l’Unione Europa il Comune ha organizzato un filone di iniziative che vogliono ribadire i principi e i valori sui quali si fonda il patto fra le nazioni.

«Abbiamo pensato ad una festa – hanno spiegato il sindaco Bellaria con l’assessore Raffaella Norcini – per dare un segnale importante: oggi c’è bisogno di più Europa perché i nostri giovani sono già proiettati in un panorama più ampio di quello nazionale. Bisogna rilanciare il progetto europeo e renderlo più giusto».

L’appuntamento iniziale sarà venerdì 11 maggio alle 20.30 al Castello Visconti di san Vito con la cerimonia di assegnazione delle borse di studio al merito per gli studenti dell’anno 2016/2017 e il concerto del corpo musicale di Somma Lombardo “La Cittadina”.

Sabato 19 maggio, invece, sarà la volta dell’incontro “Vero o fake? L’Europa nei media al tempo della post verità”, organizzato a cura dell’Isis Da Vinci-Pascoli di Gallarate e dei giovani di MFE Varese, associazione culturale Aleph. L’appuntamento è per il 19 maggio in sala Giovanni Paolo II di via Marconi 2 alle ore 15.30.