Incontri personalizzati su impresa 4.0

L’attenzione è stata alta fin dal primo appuntamento: hanno preso il via questa mattina, martedì 29 maggio, gli incontri personalizzati sul tema Impresa4.0 promossi dal network varesino che mette insieme Camera di Commercio e associazioni di categoria su un tema decisivo per lo sviluppo del nostro sistema economico.

Diverse le imprese che si sono già prenotate per confrontarsi con degli esperti: lo scopo è quello di fornire loro un primo orientamento nel comprendere la propria maturità digitale, grazie anche a uno specifico test denominato SELFI4.0, e nell’individuare le aree di intervento prioritarie. Al contempo, viene offerto affiancamento sull’analisi delle competenze e i vantaggi derivanti da investimenti in tecnologie in ambito 4.0.

Intanto, si è al lavoro per preparare il secondo incontro di un ciclo di seminari divulgativi, sempre organizzati dal network varesino Impresa 4.0: dopo il riscontro positivo del primo appuntamento svoltosi lo scorso 23 maggio, il nuovo momento divulgativo è in programma mercoledì 6 giugno, con inizio alle 9.30 nelle sale del Centro Congressi Ville Ponti. In quella circostanza si parlerà dei “Modelli di business per l’impresa 4.0”.

Come per gli incontri personalizzati, anche la partecipazione ai seminari divulgativi è gratuita. Occorre, però, prenotarsi online sul sito della Camera di Commercio www.va.camcom.it, seguendo il percorso “Convegni e Seminari » Punto Impresa Digitale”.