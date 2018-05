Incontro col professor Strippoli alla scuola don Carlo Costamagna

“Come posso io non celebrarti, vita?” è il titolo dell’ultimo successo di Jovanotti ma è stato anche scelto dalla cooperativa Nicolò Rezzara per presentare l’incontro che si terrà venerdì 1 giugno, alle ore 18.00, presso la palestra della Scuola secondaria di primo grado Don Carlo Costamagna, in via Miani 1, a Busto Arsizio con il prof. Pierluigi Strippoli.

Professore di Genetica all’Università di Bologna e il responsabile del laboratorio di Genomica del Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale. Il medico racconterà la sua esperienza straordinaria. Dopo aver incontrato il grande medico e scenziato Lejeune, la sua vita è cambiata: ora conduce un progetto unico al mondo, relativo alla Sindrome di Down.

Gli alunni più grandi stanno affrontando in Scienze argomenti di genetica e hanno posto importanti domande (alle quali risponderà il prof. Strippoli) riguardanti il cammino di ciascuno, il mistero di ogni vita, il fascino dell’indagine e dei progressi della scienza, la bellezza di uno sguardo veramente umano sulla grandezza di ogni persona.