Da Induno Olona a Sacro Monte a piedi per la 3V

Il cammino da Induno Olona a Santa Maria del Monte è la seconda tappa della 3V, Via Verde Varesina. Da metà percorso si sovrappongo anche un pezzo del tracciato del sentiero 10 del Parco del campo dei fiori e della Via Francisca del Lucomagno.

Partenza da Induno Olona. Attraverso varie possibili strade si arriva all’ingresso del Birrificio Angelo Poretti. Da qui si prosegue per la via Olona e una volta oltrepassato la piccola frazione, si prende la vecchia strada per Bregazzana che sale subito molto ripida per arrivare nel tipico borgo immerso in mezzo al verde(quota 494 mt.).

Si sale per una scalinata fino alla chiesa di San Sebastiano e da lì parte il sentiero per la Martica. Si raggiungono prima l’Alpe Ravetta e poi il Pian Valdes (quota 718 mt.). Prendetevi un po’ di tempo per godervi la vista da quassù. Il parco ha posizionato anche delle panchine in modo da poter riposare per un attimo. Sacro Monte e il Campo dei fiori sono proprio di fronte e si intuisce la strada da fare per arrivare dall’altra parte della valle.

Dal Pian Valdes si scende rapidamente lungo un sentiero a tratti molto scosceso fino ad arrivare alla Rasa di Varese. È da questo punto che si incrociano il sentiero 10 e la Via Francisca del Lucomagno che ci accompagnerà con il suo tipico pellegrino verde fino in cima al Sacro Monte.

Dopo un brevissimo tratto di strada su asfalto si prende una carrareccia sulla destra che prima sale a Oronco e poi alla Prima Cappella. In quest’ultima località ha inizio la Via Sacra con le Quattordici Cappelle del 1600.

Un itinerario facile di circa 11 km che si percorre in 3-4 ore. Ci sono dei dislivelli, ma a parte qualche piccolo tratto con strappi, la salita non è mai impegnativa e il percorso con maggiore pendenza è proprio quello delle cappelle per la salita a Santa Maria del monte.

Subito dopo la Rasa è possibile una variante attraverso il sentiero che porta direttamente a Sacro Monte. Così facendo però vi perdereste la stradina per Oronco con le sue belle ville e soprattutto la Via Sacra.

ALCUNE INFORMAZIONI PRATICHE

200 chilometri nel cuore delle Prealpi Varesine.

Negli anni’80 del secolo scorso anche il territorio della provincia di Varese ha visto accrescere l’attenzione alla tematica del trekking sulle prealpi di confine. Proprio per rispondere a questa esigenza, è in questo periodo (1984) che l’allora Ente Amministrazione Provinciale di Varese con la collaborazione delle sezioni del Club Alpino Italiano di Germignaga, Laveno Mombello, Luino, Varese e dell’Associazione Nazionale Alpini sezione di Luino ideava un itinerario di trekking di più giorni attraverso i laghi e le prealpi varesine, decidendo di chiamarlo: ” sentiero 3V – Via Verde Varesina”.

IL PARCO DEL CAMPO DEI FIORI

Il Parco regionale Campo dei Fiori domina la zona collinare varesina e la Pianura padana ed è delimitato a nord ovest dalla Valcuvia, a est dalla Valganna ed a sud dalla città di Varese. Comprende due importanti massicci, il Campo dei Fiori e la Martica, separati dalla Valle della Rasa, da dove nasce l’ Olona.

LA VIA FRANCISCA DEL LUCOMAGNO

La Via Francisca del Lucomagno era un antico tracciato romano-longobardo, storicamente documentato, che da Costanza – centro Europa, attraversando la Svizzera mediante il passo del Lucomagno giungeva a Pavia e lì si collegava con la Via Francigena verso Roma.

TRENORD

Le stazioni di Varese e quella di Induno si trovano sulla linea di Trenord. Per gli orari, biglietti e costi clicca qui.

CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI INSUBRIA

Qui si trovano le informazioni per gli orari dei bus e della funicolare da Sacro Monte per Varese.

