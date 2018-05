Nuovo ingresso più sicuro per la media Vidoletti

I lavori erano finiti nel marzo scorso ma problemi organizzativi della scuola hanno allungato i tempi.

Domattina, martedì 15 maggio, alle ore 7.50 l’assessore ai Servizi educativi, Rossella Dimaggio, e l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Civati, parteciperanno all’apertura ufficiale del nuovo ingresso della scuola media Vidoletti a Masnago, un ingresso lontano dalla trafficatissima via Manin.

Da anni il dirigente scolastico Antonio Antonellis suggeriva un intervento per modificare l’accesso ai locali della scuola, un percorso dal parcheggio di via Pista Vecchia, abbastanza capiente ma defilato, comodo per chi accompagna il figlio in auto.

Al nuovo ingresso accede dall’area dietro al palazzetto dello sport attraverso un parchetto che collega la Vidoletti con l’area parcheggio. Il percorso è stato adeguatamente attrezzato per persone ipovedenti o non vedenti con piastrelle tipo LOGES (Linea di Orientamento, Guida e Sicurezza). È stato installato inoltre un nuovo sistema di illuminazione sia del parchetto che dell’area parcheggio.

Il costo dei lavori, che hanno anche abbattuto le barriere architettoniche dell’intero istituto, è stato di oltre 150mila euro.