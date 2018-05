Iniziano i playoff, Caronnese contro il Chieri

La Caronnese ha chiuso la stagione mettendo in classifica 74 punti e raggiungendo il terzo posto nel Girone A di Serie D, dietro solo al Gozzano campione e al Como. Questo risultato ha permesso alla squadra di mister Aldo Monza di approdare ai playoff.

Il primo impegno per i rossoblu sarà domenica 13 maggio (ore 16.00) al “Comunale” di Caronno Pertusella contro il Chieri, che ha terminato la stagione al quarto posto con 71 punti.

Sarà gara secca in casa della Caronnese in quanto meglio piazzata alla fine della stagione. In caso di parità si svolgeranno i supplementari, ma se l’equilibrio dovesse permanere anche dopo 120’ saranno Corno e compagni a passare al turno successivo.

Il saldo stagionale contro i piemontesi non è però positivo per la Caronnese: pareggio senza reti nella gara di andata a Caronno Pertusella, sconfitta 2-0 a Chieri al ritorno.

La vincente andrà ad affrontare settimana prossima una tra Como e Pro Sesto, che si affronteranno al “Sinigaglia”.