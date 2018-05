Intrattenimento matrimonio: come scegliere quello giusto

In Italia si torna a pronunciare il fatidico sì. A confermarlo sono i dati Istat secondo cui stiamo assistendo a un‘inversione di tendenza rispetto a quella che aveva preso piede durante la crisi economica iniziata nel 2009 e conclusa (sembra) nel 2014. In questi anni si registrava una diminuzione drastica delle unioni, probabilmente la più importante.

I matrimoni, quindi crescono sì, ma sempre più coppie scelgono il Municipio e non la Chiesa, fenomeno che riguarda principalmente i più giovani. Nel 2015 le unioni sono state 194.377, circa 4600 in più rispetto all’anno precedente, dato rilevante anche se non quanto quello del 2008, anno in cui si è verificato il boom delle nozze che sono state 246.613.

Nonostante le convivenze stiano, con prepotenza, raggiungendo (forse anche superando) il numero dei matrimoni, il desiderio delle coppie di sancire il loro legame con una giornata da ricordare, in cui ogni dettaglio deve essere perfetto, dall’intrattenimento matrimonio all’organizzazione delle partecipazioni, è sempre molto forte.

Quanto costa un matrimonio

I festeggiamenti per le nozze sono la voce del bilancio più alta, quella per cui si spende di più. Recenti ricerche di settore, hanno stimato una media di spesa per l’organizzazione del matrimonio di 15mila euro. Cifra che dipende dal luogo in cui ci si sposa, perché ogni regione ha differenza di spesa rilevanti, e comprende tutti gli elementi necessari: addobbi floreali, location, abiti, catering, noleggio auto, bomboniere, fotografo, accompagnamento musicale.

Per questo e per l’importanza che hanno le nozze nella vita degli sposi, è importante che ogni dettaglio sia pensato e programmato con precisione.

L’intrattenimento matrimonio è uno degli elementi più rilevanti, considerato che la musica è l’elemento che accompagnerà la coppia e gli invitati per tutta la durata del ricevimento, sia che si tratti di una cerimonia di mattina, sia che si tratti di una di sera.

Insomma, avere la musica giusta per chi organizza le nozze è un valore imprescindibile senza il quale il risultato non sarebbe quello desiderato. Ecco perché se, la tendenza del momento, è quella di sposarsi risparmiando, magari organizzando da soli le nozze con l’aiuto del web, sull’intrattenimento difficilmente la coppia scende a compromessi.

Una delle voci da non dimenticare per evitare sanzioni poco piacevoli è il pagamento della Siae, quindi dei diritti d’autore per i brani che saranno proposti al matrimonio. Il pagamento siae online è comodo e permette di non andare in contro a brutte sorprese.

Come scegliere l’intrattenimento matrimonio

Per scegliere l’intrattenimento giusto basterà avere chiaro il tipo di musica che si preferisce e che ci rappresenta in un giorno così importante, individuare dei professionisti, come quelli di Musicadeejay, che sappiano interpretare il tenore dell’evento, perché non tutte le nozze sono uguali.

La musica dovrà accompagnare ogni momento della giornata, dall’aperitivo al taglio della torta, senza dimenticare quello del pranzo o della cena. Ancora più importante se si è optato per il party finale per salutare gli ospiti.

Scegliere il giusto accompagnamento sì, ma attenzione anche a dettagli di stile come canzoni eleganti e opportune oltre a un volume che non sia elemento di disturbo.