“Ispezione” a Villa Toeplitz per Varese 2.0

Il movimento Varese2.0 invita simpatizzanti e cittadini interessati ad una visita al parco eclettico di Villa Toeplitz per rendersi conto delle sue criticità e per verificare la congruità del progetto di riqualificazione che l’amministrazione comunale ha elaborato, stanziando per questo un importo di 300.000 euro.

Varese 2.0, che esprime nella maggioranza un consigliere comunale e il vicesindaco, vuole «Portare le istanze dei cittadini in giunta e in consiglio comunale in modo consapevole e responsabile».

L’appuntamento è alle 15 del 2 giugno all’ingresso della villa in via Vico.