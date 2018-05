It& Digital Transformation: un connubio vincente

Cos’è la digital transformation?

Con il termine Digital Transformation (o trasformazione digitale) indichiamo una serie di cambiamenti di natura tecnologica, culturale, organizzativa, sociale, creativa e manageriale.

Piuttosto che ricorrere alla definizione di “progetto”, per la Digital Trasformation abbiamo deciso di fare riferimento a un “modo diverso di fare business”; poiché trasforma quello tradizionale in uno più innovativo.

Cambiano dunque modello e punto di partenza. Ma soprattutto cambiano gli attori coinvolti.

Per raggiungere gli obiettivi prefissati, la Digital Transformationha bisogno di moltissime modifiche che riguardano praticamente tutte le funzioni aziendali.

Tuttavia è fondamentale non incorrere all’errore di associare la Digital Transformation alla trasformazione di aziende tradizionali in aziende digitali.

Cosa significa?

Significa che le aziende e le imprese si rinnovano sfruttando le enormi potenzialità che il digitale offre senza modificare il loro assetto originario.

La Digital Transformation, dunque, è sinonimo di diversi cambiamenti che amalgamati nella giusta misura danno vita a un “composto” che va oltre la semplice adozione di nuove tecnologie.

Sarà possibile erogare servizi e beni, far vivere esperienze, elaborare e rendere accessibili grandi quantità di contenuti indipendentemente dalla reale disponibilità di risorse (umane, materiali, intellettuali ed economiche).

Naturalmente gli effetti non saranno immediatamente evidenti: bisognerà attendere che il digitale possa esprimere tutte le sue capacità di pervasione. E, passo dopo passo, cambieranno anche i modelli di business, organizzazione, processi e cultura.

Esempi di Digital Transformation

Altimeter, una società del gruppo Prophet, ha individuato 8 fattori di successo della Digital Transformation che ha inserito all’interno di un modello chiamato“OPPOSITE”.

Questo modello rappresenta le pratiche che guidano la trasformazione digitale attorno alla “userexperience” di un cliente X.

L’acronico di OPPOSITE racchiude 8 possibilità di espletamento della Digital Transformation:

O come Orientamento : serve stabilire una nuova prospettiva per guidare un cambiamento significativo;

: serve stabilire una nuova prospettiva per guidare un cambiamento significativo; P come Persone : capire i valori, le aspettative e i comportamenti dei clienti;

: capire i valori, le aspettative e i comportamenti dei clienti; P come Processi : valutare l’infrastruttura operativa e aggiornare tecnologie, processi e politiche a supporto del cambiamento;

: valutare l’infrastruttura operativa e aggiornare tecnologie, processi e politiche a supporto del cambiamento; O come Obiettivi : definire lo scopo della Digital Transformation, allineando le parti interessate (azionisti compresi) alla nuova visione del digitale;

: definire lo scopo della Digital Transformation, allineando le parti interessate (azionisti compresi) alla nuova visione del digitale; S come Struttura : formare un team di esperienza digitale dedicato con ruoli, responsabilità ed obiettivi definiti in maniera molto chiara;

: formare un team di esperienza digitale dedicato con ruoli, responsabilità ed obiettivi definiti in maniera molto chiara; I come Intenti : raccogliere dati e applicare approfondimenti alla strategia per guidare l’evoluzione digitale;

: raccogliere dati e applicare approfondimenti alla strategia per guidare l’evoluzione digitale; T come Tecnologia : rivalutare i sistemi di front-end e back-end per una userexperience senza soluzione di continuità, integrata e nativa;

: rivalutare i sistemi di front-end e back-end per una userexperience senza soluzione di continuità, integrata e nativa; E come Esecuzione: attuare, apprendere ed adattarsi per guidare la Digital Transformation e il lavoro con ciò che il cliente si aspetta.

Si pratica la Digital Transformation in Italia?

Grazie all’approccio della Digital Trasformation e all’azione efficace di un team di esperti nel settore, il destinatario finale dei processi di trasformazione digitale verrà messo al centro dello sviluppo e reso partecipe dello stesso.

I clienti oggi richiedono di essere sempre più partecipi, sia online che offline. Al cliente oggi interessa sempre di più interagire con il marchio che ha scelto.

Tuttavia spesso accade che un’offerta non venga riconosciuta come soddisfacente. Ciò significa che gli sforzi che un’azienda e il suo Digital Transformation manager compiono per attirare il cliente non sono del tutto coordinati.

Questo accade in Italia: la digital transformation delle PMI italiane procede troppo a rilento.

Si corre il rischio di avere una user experience non soddisfacente per il cliente che di conseguenza sceglierà un altro competitor.

Poter far affidamento a strumenti digitali in grado di far crescere la propria impresa rendendola più competitiva sul mercato è un’esigenza che può diventare una vera e propria emergenza.

Se le imprese italiane non accelerano il loro processo di digitalizzazione probabilmente rimarranno tagliate fuori dal contesto produttivo contemporaneo.

Il ruolo del Digital Transformation Manager

Alcuni lo vedono come un digital manager, ma focalizzato più all’innovazione dell’azienda e all’adattamento di quest’ultima a nuovi modelli di business nel settore digital (quindi più orientato al marketing e alle vendite).

Altri invece lo vedono come colui in grado di fare della semplice“consulenza interna” su qualunque processo organizzativo che sia coinvolto nella digital trasformation aziendale (internet of things,blockchain, cloud, ecc).

Nonostante i diversi filoni di pensiero, oggi parlare di digital transformation manager significa fare riferimento a una risorsa in grado di accomunare i seguenti requisiti professionali:

Saper gestire le risorse finanziarie;

Conoscere la provenienza dei dati, e sapere quali domande porsi;

Essere in grado di non tralasciare i dettagli;

Capire i modelli digitali, con forti competenze di user experience;

Non avere conflitti di interesse soprattutto verso il suo futuro, ma avere obiettivi solo aziendali. (Questo si ottiene solamente con un mandato a termine fin dall’inizio: deve sapere che il suo tempo è limitato);

Avere ottime doti di contrattazione;

Come riportato nel blog del Digital Trasformation Manager Mirko Cuneo, essere un Digital Trasformation Manager, dunque,significa avere delle responsabilità verso le aziende che decidono di affidarsi a lui.

Ascoltare i propri interlocutori, vivere il contesto aziendale, carpire punti di forza e di debolezza e programmare le attività digitali da sviluppare sono gli obiettivi principali che si pone quotidianamente il Digital Trasformation Manager.

Il suo approccio è semplice, pratico e volto al raggiungimento di risultati concreti nel breve, medio e lungo periodo, a seconda dell’esigenza. Insomma, il Digital Trasformation Manager è il partner ideale per la gestione dei processi digitali.