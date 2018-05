Italian raid commando 2018 celebra la fine della Prima guerra mondiale

Si è conclusa con successo Italian Raid Commando 2018, la 32esima edizione della competizione internazionale per pattuglie militari che quest’anno ha assunto particolare significato nel centenario della fine del primo conflitto mondiale.

La competizione internazionale per pattuglie militari riservata a squadre militari in servizio attivo, della riserva e di scuole militari di nazioni della Nato ed amiche, si è svolta nel fine settimana sul territorio della provincia di Varese, con la base operativa della manifestzione, in Valceresio grazie alla collaborazione con il Comune di Bisuschio.

All’edizione 2018, organizzata dalla Delegazione Lombardia dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, hanno partecipato 42 squadre provenienti da Belgio, Germania, Inghilterra, Italia, Lettonia, Olanda, Polonia, Spagna, Svizzera.

L’esercitazione ha impegnato militari di ogni specialità, grado e sesso appartenenti a reparti in servizio attivo, tra cui Accademie e Scuole militari ed appartenenti a reparti della riserva stranieri, all’Unuci o ad associazioni d’arma. Più di 120 giudici di gara hanno garantito il buon svolgimento della competizione, sia dal punto di vista logistico che tecnico.

L’esercitazione si è svolta su un percorso di 30 chilometri, con dislivelli importanti su terreno naturale nella zona del Sacro Monte, per un totale di circa 18 ore di gara, dalla serata del venerdì alla serata di sabato, senza soluzione di continuità. Nella giornata di venerdì si sono svolte le sessioni di tiro in poligono che hanno permesso a diversi tiratori l’acquisizione del brevetto Unuci Lombardia di tiro e della menzione di tiro da campagna svizzero.

La cerimonia di premiazione si è svolta domenica a Varese, dove i reparti partecipanti hanno sfilato per le strade dellacittà accompagnati dalla Fanfara della I Regione Aerea dell’Aeronautica militare fino ai Giardini Estensi dove alla presenza del Comandante del NRDC-IT di Solbiate Olona, del Prefetto di Varese e del Sindaco di Varese, oltre a numerose Autorità civili e militari sono stati assegnati i premi.

«La manifestazione – spiegano gli organizzatori – si inquadra nell’ambito delle celebrazioni ufficiali Unuci per il centenario della fine della Prima guerra mondiale – Un picchetto in uniformi storiche della 1^ Guerra Mondiale ha partecipato alla cerimonia di deposizione di corona al monumento ai Caduti di Varese e la rievocazione storica degli eventi che condussero alla vittoria Italiana nella prima guerra mondiale ha riportato a quei momenti di cento anni fa che hanno permesso all’Italia il completamento dell’Unità nazionale con l’ultima guerra definita “risorgimentale”».

Una mostra di tele su azioni del primo conflitto mondiale del famoso dell’illustratore Fernando Carcupino, pubblicate in occasione del cinquantenario nel 1965 dal settimanale “Epoca”, è stata allestita loggiato di Palazzo Estense.

La 32^ edizione della competizione internazionale UNUCI per pattuglie militari è stata vinta dalla squadra svizzera Kommando Specialkräfte Schweiz, che hanno preceduto i belgi del 12/13li light infantry battalion, secondi, e i lettoni del Latvian National Guard Student Battalion, arrivati terzi.

Premi di categoria sono andati alla Scuola d’Applicazione per la categoria “squadre italiane in servizio attivo”, al 12/13li light infantry battalion del Belgio per la categoria “squadre in servizio attivo straniere”, all’UNUCI per la categoria “squadre italiane in congedo”, alla Military University of Land Forces polacca per la categoria “Scuole Militari”, al Kommando Specialkräfte SchweizSerdena per la categoria “squadre straniere della riserva”.

Premi speciali per il tiro sono andati alla squadra svizzera Kommando Specialkräfte Schweiz e per la prova di primo soccorso alla squadra bel ga 12/13li light infantry battalion.