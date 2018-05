A Mergozzo, tra lago, vicoli e panorami mozzafiato

Distanza da Varese: 78 chilometri

Tipologia itinerario: Gita per famiglie – Camminata/Trekking – Itinerari romantici

Tempo consigliato: una giornata

Destinazioni suggerite da: Distretto turistico dei Laghi/Comune di Mergozzo

Il luogo ideale per una gita in famiglia o una passeggiata romantica ma anche il punto di partenza perfetto per una serie di escursioni tra paesaggi suggestivi e splendidi panorami. Mergozzo è una meta senza dubbio interessante per chi vuole godersi l’atmosfera del lago e una natura rigogliosa.

Il lago di Mergozzo

Un piccolo lago poco distante da Stresa e dal Verbano. Questo specchio d’acqua dolce è rinomato per essere da anni tra i più puliti d’Italia: ciò è dovuto alla mancanza di industrie sulle sue rive, da un efficiente sistema fognario ma anche dal divieto di utilizzare imbarcazioni a motore.

Frequentatissimo dai turisti stranieri e, proprio per la qualità delle sue acque, anche una meta ideale per chi pratica sport acquatici e per gli appassionati di pesca sportiva.

Il borgo e le montagne

Mergozzo è un piccolo comune – conta poco più di 2000 abitanti – della provincia del Vco. Ad abbracciare il paese e il lago sono da un lato il monte Montorfano (800 metri circa) e i primi rilievi della Val Grande.

Dal sito del Comune di Mergozzo: “Il capoluogo si affaccia sulla sponda occidentale del lago omonimo con le case disposte ad anfiteatro (rione “Riva”). Altre case, abbarbicate sulle pendici granitiche del Montorfano, si stringono attorno a una costruzione di epoca comunale, il “Castello” e costituiscono il vecchio borgo denominato “Sasso”. La storia del paese è strettamente legata alla pietra: dal granito bianco e verde di Montorfano, al marmo rosa di Candoglia”. Oltre ai suoi vicoli pittoreschi il paese presenta oratori, chiese, musei e monumenti rilevanti e che è possibile visitare.

Le escursioni

Dal caratteristico borgo di Mergozzo è possibile partire per intraprendere una serie di escursioni alla volta del Montorfano, dei rilievi circostanti e percorrere alcuni tratti della linea Cadorna. I percorsi “classici” presentano difficoltà diverse: è possibile dunque scegliere quello più adatto alle proprie esigenze, dalle passeggiate a misura di famiglia ai sentieri per gli sportivi più esperti e allenati. Vai alla pagina dei percorsi

