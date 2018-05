Javier Zanetti incontra gli studenti del liceo Pantani

La leggenda del calcio Javier Zanetti, ex capitano dell’Inter e attuale vicepresidente della società nerazzurra, incontrerà venerdì 25 maggio gli studenti del liceo dello Sport “Marco Pantani”.

L’appuntamento è per le 10.30 nella palestra dell’istituto in via vicinale Longù a Sacconago, dove il fuoriclasse argentino, che per ben 19 anni ha indossato la maglia della squadra milanese, parlerà agli alunni di tutte le classi della scuola bustocca.

L’atleta, che tra i giocatori dell’Inter vanta il maggior numero di presenze e di trofei vinti e che nel 2010 è stato fra i protagonisti dell’impresa del Triplete, racconterà ai quasi 300 allievi del liceo scientifico sportivo la propria storia calcistica, soffermandosi in particolare sull’impegno che richiede la pratica agonistica ad alti livelli nell’età giovanile. I ragazzi, che si sono preparati all’incontro guardando il documentario “Zanetti story”, diretto da Carlo Sigon e Simone Scafidi, avranno inoltre la possibilità di rivolgere le proprie domande al calciatore, impegnato anche nel sociale, soprattutto attraverso la fondazione Pupi, nata per iniziativa del campione e di sua moglie Paula, con lo scopo di sostenere i bambini poveri argentini.

Invitato dall’insegnante Sara Ciapparella, coordinatrice del liceo sportivo, Zanetti, il cui nome è stato inserito lo scorso marzo nella “Hall of Fame” nerazzurra, rientra nella serie di incontri tra gli studenti dell’istituto di via Varzi e i rappresentanti del mondo sportivo. Incontri che rientrano a pieno titolo nell’offerta formativa del “Pantani”, primo liceo dello sport nato in Italia, presente a Busto Arsizio da ben 14 anni. Si tratta di un percorso di studi il cui obiettivo è quello di rispondere alle esigenze degli alunni impegnati in ambito agonistico, spesso ad alto livello, ma anche di tutti coloro che amano lo sport, aiutandoli a conciliare questa loro passione con l’attività scolastica e a conseguire così la maturità scientifica. Negli anni scorsi, fra l’altro, gli allievi del liceo “Pantani” avevano incontrato un’altra gloria nerazzurra, Iván Ramiro Córdoba, grande amico di Zanetti