Dal Cile in monociclo: allo Sbocc arriva El Kote

A Cardano, dal Cile, arriva El Kote: questa sera, venerdì 4 maggio alle 21:30, la scuola di circo Sbocc ospita a Cardano al Campo Josè Orellana Diaz, in arte – appunto – El Kote, artista cileno multidisciplinare, con quindici anni di esperienza come pagliaccio, monociclista, giocoliere, acrobata, improvvisatore, e provocatore.

I suoi spettacoli hanno partecipato a festival di teatro cileni e di diciassette altri paesi del mondo. Il suo lavoro si caratterizza per la fusione di differenti tecniche circensi, clownerie e improvvisazione teatrale. Il linguaggio di questo artista non conosce confini e la sua grande energia si propaga, contagia, provoca ed intrattiene grandi e bambini fino all’ultimo applauso. Le sue opere hanno ricevuto diversi riconoscimenti a livello nazionale e internazionale, tra cui tre primi premi al Ferrara Busker Festival, al Festival di Albino e a quello di Pinneberger in Germania, oltre a due premi Fondart nel suo paese di origine.

«Ci farà un regalo, “the Best Of”, uno show tra risate e stupore, unica replica in Lombardia» spiegano Marco Raparoli e Luana Facchetti, della Scuola di Circo Sbocc, che curano la direzione artistica.

La scuola di circo esordisce all’interno del Circolo nel 2011, per poi spostarsi cinque anni dopo nella sede della colorata Scuola di Circo Sbocc, nel cortile del Circolo Quarto Stato: Sbocc-l’Arte che Sboccia è definita da i fondatori “tempio sacro del Circo Contemporaneo” della provincia di Varese. La scuola propone oltre ai corsi di circo contemporaneo per tutte le età anche questo immancabile appuntamento mensile che raccoglie sempre più interesse tra le famiglie offrendo spettacoli gratuiti in collaborazione col circolo quarto stato. Ad oggi, l’associazione Impronte Creative che gestisce lo Sbocc, vanta più di 50 spettacoli organizzati per la rassegna, un raduno nazionale degli operatori di circo educativo e sociale, un raduno delle scuole di piccolo circo a cui hanno partecipato 11 scuole lombarde e piemontesi, un festival a settembre 2017 in collaborazione col comune di Cardano al Campo sempre con il Circo Contemporaneo (senza animali) come filo conduttore.