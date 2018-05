Juve, la festa dei tifosi in piazza Montegrappa

La festa dei tifosi juventini di Varese è andata in scena non appena scattato il fischio finale della sfida con la Roma (finita zero a zero domenica 13 maggio).

Un pareggio che ha sancito la certezza matematica del settimo scudetto di fila ottenuto dai bianconeri.

Al termine del match alcuni tifosi si sono trovati in piazza Montegrappa a festeggiare.

Come detto, per la Juve si è trattato del settimo titolo tricolore consecutivo, una serie iniziata sotto la guida di Antonio Conte (3 scudetti) e proseguita negli ultimi quattro anni con Massimiliano Allegri in panchina.