Juventus in festa: settimo scudetto di fila

Lo Stadio Olimpico di Roma porta bene alla Juventus: a quattro giorni dalla finale di Coppa Italia vinta (4-0) contro il Milan i bianconeri conquistano nello stesso impianto anche lo scudetto, il settimo consecutivo, record assoluto nella storia del campionato italiano. (foto Juventus)

Per festeggiare, alla squadra di Allegri, è bastato un pareggio a reti bianche contro la Roma: prima del match valido per la penultima giornata infatti, la Juve vantava 6 punti di vantaggio sul Napoli che nel frattempo ha vinto 2-0 a Marassi contro la Sampdoria. Rimonta praticamente impossibile quella dei partenopei che anche in caso di aggancio in vetta avrebbero dovuto ribaltare una differenza reti largamente sfavorevole.

Come detto, per la Juve si è trattato del settimo titolo tricolore consecutivo, una serie iniziata sotto la guida di Antonio Conte (3 scudetti) e proseguita negli ultimi quattro anni con Massimiliano Allegri in panchina. Un periodo che ha portato nella bacheca dei torinesi anche quattro Coppe Italia. Con questo scudetto il computo totale delle vittorie sale a quota 34. Ora la squadra potrebbe perdere uno dei suoi uomini simbolo, il capitano Gianluigi Buffon, che probabilmente si ritirerà a fine stagione dal calcio giocato.