Kolaj convocato con l’Under 21 dell’Albania

Grande soddisfazione per Aristidi Kolaj. L’arcisatese classe 1999, attaccante della Primavera del Sassuolo, è stato convocato per l’under 21 dell’Albania.

Il bel coronamento di una splendida stagione per il ragazzo cresciuto nel Varese Calcio, che in Emilia è stato protagonista con la maglia neroverde. In 31 presenze e 11 gol tra campionato, Torneo di Viareggio e Coppa Primavera. Nella stagione regolare Kolaj ha messo a segno 9 reti in 25 presenze.

Prestazioni e numeri che hanno convinto il commissario tecnico della nazionale giovanile albanese Alban Bushi a convocarlo per tre gare.

Raduno fissato per il 24 maggio e amichevoli contro Bosnia (28 maggio) e due con la Bielorussia (5 e 8 giugno). Tutte e tre le sfide verranno giocate in Albania.