“La bellezza, la fatica, la gioia di guidare Malnate: è stato un onore”

L’addio del sindaco di Malnate Samuele Astuti era certo dalla notte della sua elezione in Consiglio regionale. I ruoli sono incompatibili e il sindaco ha dovuto lasciare la fascia tricolore.

Dopo tutti i passaggi istituzionali in Consiglio comunale ora il commiato del primo cittadino è arrivato davvero: «non bastano poche righe a descrivere la bellezza, la fatica, la gioia, l’onore di guidare la città – ha scritto Astuti nel suo saluto ai cittadini – . Tutto questo sarebbe stato impossibile senza la squadra che da 7 anni lavora con passione e competenza sul territorio e che ringrazio. Grazie a ognuno di voi per il rapporto diretto, per i suggerimenti, le critiche. Tutti elementi che ho preso in considerazione nello svolgimento del mio ruolo».

Astuti, durante l’ultimo Consiglio comunale, è stato ufficialmente sostituito da Olinto Manini che avrà il ruolo di vicesindaco e quello straordinario di sindaco facente funzione fino alle prossime elezioni amministrative, che molto probabilmente saranno nella primavera del 2019.

L’incarico a Manini è avvenuto ai banchi del Consiglio mentre oggi il passaggio del testimone in Comune.

«Questi anni da sindaco rappresentano un bagaglio di esperienza estremamente importante per l’attività in Regione – ha detto Samuele Astuti -. Una cosa è certa: io per Malnate ci sono e ci sarò sempre. Quindi continuate a scrivere. Ringrazio Olinto Manini. La nostra comunità, con lui è in ottime mani. Con la sua esperienza e il suo amore per la città, insieme alla squadra, saprà dare piena continuità al lavoro di questi anni».