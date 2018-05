La biglietteria urbana di Autolinee Varesine trasloca in piazzale Kennedy

La festa di San Vittore porta in dote importanti novità per il servizio di Autolinee Varesine.

Martedì 8 maggio, giorno in cui si festeggia il Santo Patrono della città di Varese, sarà infatti in vigore l’orario Non Scolastico sulla sola rete urbana del capoluogo (regolare servizio Scolastico, invece, sulle linee extraurbane); al tempo stesso, però, proprio a cavallo di quella data avrà luogo il trasferimento della

biglietteria del servizio urbano.

La struttura, attualmente ospitata in viale Milano 2 (di fronte alla stazione FS), si sposta infatti di pochi metri nel vicinissimo piazzale Kennedy, nello stesso edificio di fronte al mercato dove è già da molti anni operativa la biglietteria delle linee extraurbane. Un’unica biglietteria, dunque, più ampia e confortevole dove poter ottenere tutti i titoli di viaggio e tutte le informazioni utili sulla totalità dei servizi di Autolinee Varesine.

La zona della stazione FS, comunque, non resta sguarnita: le due edicole presenti tra piazzale Trieste e la parte alta di piazzale Kennedy – così come la Casa del Caffè, posta all’angolo tra viale Milano e via Morosini – continuano infatti nella loro attività di rivendita dei biglietti degli autobus urbani, esattamente come avviene per una settantina di esercizi commerciali sparsi a macchia di leopardo sul territorio cittadino (elenco completo al link http://www.ctpi.it/servizi-urbani/rivendite- titoli-di- viaggio ).

La stessa edicola di piazzale Trieste avrà anche in dotazione i biglietti delle linee per Azzate e Bisuschio, che fanno capolinea proprio di fronte alla stazione FS.

Inoltre, nel giro di breve tempo l’Infopoint di piazza Monte Grappa, particolarmente apprezzato da un numero crescente di utenti negli ultimi mesi, avrà in dotazione i rinnovi degli abbonamenti urbani, così da poter offrire un servizio ancora più completo agli utenti del trasporto pubblico varesino.