“La Casa di Paolo”, da cinque anni al fianco dei giovani e delle loro famiglie

Perdere un giovanissimo figlio e farlo rivivere ogni giorno nell’attenzione, nell’amore per altre giovani vite: ci sono riusciti il caro collega Marco dal Fior e i suoi familiari che con l’aiuto di volontari aiutano ragazzi che nella loro crescita si imbattono in difficoltà non facili da superare.

E grazie alla “Casa di Paolo” si aprono con serenità alla vita.

“Se si sogna da soli è solo un sogno, se si sogna insieme è realtà che comincia” è il proverbio africano dedicato a chi collabora al progetto di un ricordo d’amore per il prossimo che accompagni nel tempo il ricordo di Paolo. In cinque anni il progetto si è sviluppato in più direzioni aiutando i giovani e le loro famiglie che possono contare oggi su una struttura di supporto che segue una cinquantina di ragazzi dalle elementari alle superiori e che è composta da quattro educatrici con regolare contratto di lavoro e da una ventina di volontari entusiasti.

Maggio è il tempo della dichiarazione dei redditi e quindi anche dell’attenzione per il prossimo attraverso l’indolore e benefica donazione del 5 per mille.

La casa di Paolo – che meglio possiamo conoscere anche tramite il mondo web (www.lacasadipaolo.org o e sulla pagina fb https://www.facebook.com/cacasadipaolo.varese/) – si affaccia a sua volta per ricordare alla città la sua positiva azione e quindi per invitarci a donare il 5×1000 a Associazione Onlus “La Casa di Paolo” CF 03309560120.

Il grande cuore di Varese sicuramente batterà per chi da anni concretamnte combatte per una migliore vita dei giovanissimi.