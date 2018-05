La Collegiata arriva al sacro Monte

Si terrà sabato 19 maggio il nuovo incontro del ciclo “Conversazioni al Sacro Monte” organizzato dall’associazione Amici del Sacro Monte.

L’appuntamento è per le 16 presso la sede dell’Associazione in via del Ceppo 5, all’angolo con piazzale Pogliaghi, al Sacro Monte.

L’incontro conversazione ha il titolo: “La Collegiata di Castiglione Olona: opere celebri e capolavori sconosciuti”. A parlarne sarà Laura Marazzi, conservatrice del Museo della Collegiata di Castiglione Olona.

L’ingresso è libero.