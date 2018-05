La compagnia teatrale di Bogno in scena al Duse

Sabato 12 maggio, alle 21, al Teatro Duse, ultimo spettacolo della stagione teatrale del Comune di Besozzo con una delle due serate dedicate al dialetto locale, nel segno della tradizione e dello spirito di aggregazione che le compagnie amatoriali operano sul territorio.

A portare in scena la divertente commedia dal titolo “Pochi ma buoni” di Loredana Cont, la compagnia dialettale di Bogno. Siamo negli anni ‘90 in un paesino di provincia. Il teatro parrocchiale è stato ricostruito, ma rischia di rimanere inutilizzato: piegata dalla feroce concorrenza della nuova forma di spettacolo, la televisione, si è sciolta da ormai 40 anni la locale compagnia teatrale (o come veniva chiamata fino alla meta del ‘900 la “filodrammatica”), compagnia che tale teatro riempiva di pubblico affascinato dai drammi strappalacrime che delle filodrammatiche erano il repertorio.

I reduci di quella compagnia teatrale, spezzando le catene della senilità decidono, con uno slancio commovente, di ri-fondare la filodrammatica. Per adeguarsi ai mutati gusti del pubblico scelgono di mettere in scena quale opera del loro “ritorno” una commedia brillante, una farsa. Vengono aiutati e spalleggiati nel loro progetto da una locale scrittrice teatrale, donna indubbiamente “di spirito” e da Don Luigi, tipica figura di parroco di campagna bigotto e bacchettone. Il cemento che li unisce è la voglia di riscatto da un’esistenza divenuta grigia e routinaria. Alla fine i loro sforzi vengono premiati e sono pronti a portare in scena il nuovo lavoro. Ma la sfortuna sembra volersi accanire con la rinata compagnia e proprio a poche ore dal debutto ben due attori non sono disponibili a causa di improvvisi sopravvenuti gravi problemi di salute.

Dapprima il colpo troppo pesante sembra aver schiantato la compagnia, che pare decisa a voler gettare la spugna, ma poi con un’inattesa reazione di orgoglio, anche la sfortuna viene vinta e, trovati seduta stante i sostituti, si va in scena!

DI: Loredana Cont

CON: Giorgio Pedroni, Giglia Binda, Roberto Siragusa, Enrica Bara, Roberto Accardo, Antonella Binda, Barbara Bianchi, Ezio Marzetta

Biglietto intero 8 €

Ridotto under 14, 6€

Info e prenotazioni: Musical Box – via XXV Aprile 58 Tel. 0332 770479 www.teatrodusedibesozzo.com