La comunità di Taino piange Davide

La notizia della scomparsa di Davide Cimino, il trentaduenne rimasto vittima di un incidente stradale nella tarda serata di ieri a Comabbio, ha sconvolto tutta la comunità di Taino.

Il giovane era molto conosciuto in paese, dove è nato e viveva. Davide lavorava in proprio e aveva una piccola impresa di impianti elettrici.

«Siamo senza parole – ha commentato il sindaco di Taino, Stefano Ghiringhelli – Come amministrazione, ma credo di poter parlare anche a norme di tutti i cittadini, voglio esprimere la nostra vicinanza e le più sentite condoglianze alla famiglia e in particolare alla mamma, che conosco bene perché è una dipendente del comune, in questo momento di dolore».

«Davide – conclude Ghiringhelli – era un ragazzo conosciutissimo a Taino. È nato e cresciuto in paese, aveva moltissimi amici qui e nei paesi vicini e questa notizia ci ha lasciato davvero scossi».