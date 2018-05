La Coppa di Romania al Craiova di mister Mangia

Momenti di festa, questi, per Devis Mangia, il 44enne allenatore milanese nato e cresciuto – dal punto di vista della panchina – con i colori del Varese.

Davanti a 30mila spettatori, alla Arena Nationala di Bucarest, Mangia ha alzato al cielo la Coppa di Romania, vinta con i colori della Universitatea Craiova, la squadra che il tecnico italiano ha guidato in quest’ultima stagione (nella foto Mangia festeggia con i varesini Roberto Bof, Edoardo Frattini, Edoardo Cutrignelli e Marco Bof).

Il Craiova ha affrontato e battuto in finale, per 2-0, l’Hermannstadt, squadra che aveva eliminato in precedenza lo Steaua. A siglare le reti decisive per i biancoazzurri di Mangia sono stati il brasiliano Gustavo al 30′ e Mitrita al 58′. La prima annata in Romania si è chiusa quindi nel modo migliore per Mangia che ha anche ottenuto il terzo posto in campionato (dietro a Cluj e Steaua) e si è tolto la soddisfazione di sfidare il Milan in Europa League.