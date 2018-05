La decima uscita con Teresio, alla scoperta del Monte tre Croci

Martedì 15 maggio, con partenza alle ore 9.15 dalla pensione Irma, al Campo dei fiori, si raggiungerà la cima del Monte Tre Croci, nella salita potremo ammirare la fioritura di rose selvatiche, accompagnata dalla fioritura della Peverina delle Alpi, delle Viole tricolori, nonché delle varie Borracine che superato l’inverno stanno assumendo sempre più il colore verde e si preparano a fiorire. Raggiunta la zona delle Tre Croci ci soffermeremo ad ammirare i panorami consentiti da una visione a 300° che lo spiazzo consente, proseguiremo quindi lungo il crinale con l’aria profumata dai Narcisi, qualche macchia di Campanula spigata attrarrà la nostra attenzione così come i fiori delle varie leguminose.

«Dopo un breve discesa passeremo a lato del parco della sede della colonia alpina , oramai un rudere dove avremo la possibilità di controllare la crescita del giglio Martagone, proseguendo vedremo una delle scultura lasciata in ricordo da chi ha lavorato alla costruzione dell’albergo del Campo dei fiori, più avanti arriveremo al punto di arrivo di una bellissima e frequentatissima palestra di roccia e qui dovremmo avere l’occasione di ammirare qualche orchidea di particolare interesse, è in questa ultima parte che si rende visibile più che in altre la formazione di forre particolarmente significative e per concludere una sosta al belvedere che, tempo permettendo, consentirà un’ampia visione della carena alpina», spiega Teresio.

Si tratta quindi di una uscita, facile perché si tratta di un percorso complessivo di poco più di un chilometro con qualche punto di difficoltà ampiamente ripagato dalle bellezze che la natura ci offre in quella realtà. L’uscita, che si realizzerà solo in caso di tempo buono, si concluderà entro le ore 12.30. Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo e-meil: colter@alice.it