La fascia per il bebè? No, non è solo un mezzo “di trasporto”

Dal 7 al 13 Maggio 2018 in tutta Europa verrà festeggiata la European Babywearing Week, Settimana Europea del Portare, iniziativa nata nel 2017 per diffondere il Babywearing nel nostro continente.

Le realtà locali, le Consulenti e le Istruttrici, le Fascioteche e i gruppi di mamme portatrici sono invitati dal comitato organizzativo a creare iniziative gratuite per sensibilizzare sempre più famiglie sulla bellezza e la praticità di questa forma di accudimento dei piccoli, per permettere a chi già porta di condividere con gli altri genitori la propria esperienza nel mondo del Babywearing e, semplicemente, per stare insieme.

Il motto di quest’anno è “Carrying connects”, che è stato tradotto in Italiano con “Portare unisce”, perché il portare i bimbi (in braccio, nella pancia, nel cuore, nei supporti ergonomici) «aiuta a sviluppare relazioni tra genitore e figlio. Ma tali connessioni possono anche svilupparsi tra altri membri della famiglia, fratelli e amici. Ciò va, però, oltre le connessioni locali: l’arte del babywearing costruisce ponti tra le comunità, locali e lontane, mentre viene riconosciuta la bontà di ciò che stiamo facendo. Ci collega oltre confine con altri Paesi, a nord e sud, est e ovest; ci collega attraverso lingue e dialetti, attraverso nazionalità, razza, genere e altro ancora. Collega diverse scuole di pensiero poiché alla fin fine tutti facciamo la stessa cosa: amare i nostri figli e volerci bene tra noi. Connette anche il passato al presente e al futuro. Quelli che adoravano portare i propri cuccioli ma che non hanno più bambini piccoli da portare a quelli che porteranno i loro bambini in futuro. Davvero, portare unisce, con forza»

Dalla collaborazione tra una Consulente di babywearing (Valentina Carugo, Fisio Mamma&Bimbo), una Fotografa specializzata in servizi maternità e famiglia (Jessica Malnati), una Istruttrice Baby Signs Italia (Roberta Ascari) e una Istruttrice Kangatraining Italia (Francesca Giuliani) è nato un evento gratuito che si terrà sabato 12 maggio dalle ore 15.00, presso il Parco Berrini di Ternate.

Ecco il dettaglio del programma:

15.00-15.30 Registrazione dei partecipanti

dalle 15.30 PROVAFASCIA con Valentina (Fisio Mamma&Bimbo): la consulente sarà a disposizione per chiarire i dubbi e rispondere alle domande sul babywearing, dare piccoli suggerimenti sulle legature e sul corretto utilizzo dei supporti, condividere esperienze; sarà a disposizione la fascioteca

KANGATRAINING con Francesca: l’istruttrice mostrerà gli esercizi ed alcune coreografie dei corsi; sarà possibile partecipare ad una coreografia e ad un piccolo workout

BABYSIGNS con Roberta: l’istruttrice terrà incontri informativi della durata di 30 minuti ciascuno per capire come i bimbi possono comunicare prima delle parole

FOTOGRAFIE con Jessica: la Fotografa sarà a disposizione per ritrarvi con i vostri bimbi addosso, per poi partecipare al contest fotografico; sono previsiti dolci omaggi

ore 17.00 Merenda!

ore 18.00 Foto di gruppo e saluti.

L’evento è GRATUITO, ma è richiesta la prenotazione.

Per ragioni organizzative si chiede di dare conferma a: Valentina 3471687151 info@fisiomammaebimbo.it

Jessica 3475752581

Si consiglia di portare un telo o una coperta da mettere per terra.

NB: In caso di maltempo, l’evento verrà annullato.