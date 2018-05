La festa dei “nasi rossi” arriva in piazza San Giovanni

Si svolgerà sabato 19 maggio a Busto Arsizio in piazza San Giovanni la 14° Giornata del Naso Rosso organizzata da VIP Italia Onlus.

Nel prossimo fine settimana si svolgerà in tutta Italia la 14° Giornata del Naso Rosso, immancabile appuntamento organizzato da VIP Italia Onlus, che vedrà scendere in piazza 59 associazioni VIP presenti sul territorio nazionale. Nella nostra provincia i “Nasi rossi” saranno in piazza San Giovanni a Busto Arsizio dalle 14 alle 20.00

Oltre 4500 volontari clown che settimanalmente prestano servizio in circa 200 ospedali e strutture sociosanitarie in Italia e con diversi progetti favoriscono l’integrazione, la collaborazione e la cooperazione nel rispetto delle diversità, invaderanno le piazze italiane testimoniando i valori del Viviamo in Positivo e dedicandosi alla raccolta fondi per sostenere i progetti nazionali e la formazione dei volontari.

La Giornata del Naso Rosso (GNR) nasce nel 2005 come giornata nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi a favore dei Progetti di ViviamoInPositivo Italia Onlus. Riconoscere i volontari clown VIP è semplice: indossano il camice con la scritta ViviamoInPositivo sulla schiena, colletto rosso, maniche a righe

bianche/gialle e bianche/verdi e sono muniti di tesserino identificativo.

Per vedere le altre piazze: www.giornatadelnasorosso.it