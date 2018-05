La Festa del Rugby 2018 si apre con Ruggero de I Timidi

Dal 7 al 10 giugno torna la Festa Del Rugby Varese, l’evento che dà il via all’estate varesina. Sport, musica, fiumi di birra, cucina e divertimento per quattro giorni al Campo Sportivo “Aldo Levi” via Salvore Varese di Giubiano.

L’evento è già stato pubblicato sulla loro pagina Facebook e prevede l’apertura nel pomeriggio di giovedì alle 17 e 30. Si continua alle 18 e 30 con il torneo Diavoli Neri vs Tre Rose Nere e, seguire il concerti di The PinkoPallino Gang Bang e della Ruggero de I Timidi band show.

Venerdì alle 17 apre la cucina e si terrà il III Memorial Associazione Andrea Paltani. Alle 21 e 30 la Irishnight con The Clurs e Uncle Bard & The Dirty Bastards. Sabato la festa apre alle 15 quando ci sarà il Torneo Seven. Alle 21 e 30 concerti di Keemosabe, Bassistinti e The Sicks. A mezzanotte dj set. La festa è ad ingresso libero.