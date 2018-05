La festa di fine anno è per bimbi, papà e mamme

Per l’A.Gen.Cas (Associazione Genitori Casorate Sempione) è ormai diventato un appuntamento fisso e come da due anni a questa parte invita tutti, dai piccoli ai grandi, per tre giorni di Festa presso l’Area Feste di Casorate Sempione. Dall’1 al 3 giugno prossimi i genitori della ONLUS di Casorate organizzano un fine settimana di Eventi musicali e gastronomici per raccogliere fondi a favore delle attività e progetti per i Bambini e ragazzi del Paese.

Il programma dei tre giorni prevede per quanto riguarda la cucina, la riproposizione del menù A.Gen.Cas che dalla Festa di S. Tito è diventato un must, con l’aggiunta di particolarità gustose in stile Street Food, un punto cocktail con freschissime bevande anche pensate per i più piccoli e due punti birra. Tutto ciò dalla serata di venerdì 1 al pomeriggio di domenica 3 giugno.

Gli eventi dei due giorni prevedono: venerdì apertura stand gastronomici dalle ore 19:00, e dalle ore 21:00 in poi appena il sole tramonta inizierà la Silent Disco con tre DJ capitanati dal leggendario DJ Giorgio (Radio Lupo Solitario) che vi faranno ballare su tre generi musicali diversi Commerciale/House/Techno oppure Revival-Cartoni Animati o ancora Rock con Radio Lupo Solitario.

Sabato apertura stand gastronomici dalle ore 12:30 e dalle ore 19:00. La sera dalle 21:00 Musica Live con mitici “Asilo Republic” tribute band di Vasco, che in coincidenza del concerto di Torino del “Blasco” ci faranno cantare e ballare con il repertorio del grande Rocker di Zocca.

Per l’intero arco della Festa sarà allestita un’area bimbi recintata e sorvegliata con gonfiabili, trampolini, giochi e truccabimbi.

L’A.Gen.Cas.. (Associazione Onlus) operante sul territorio da più di due anni, ha finora realizzato progetti importanti come la donazione di defibrillatori alle Scuole ed Oratorio, collaborato con la Scuola per i progetti KET/CLIL/PET, realizzato incontri per i ragazzi sull’utilizzo dei social network e molto altro ancora. Nel cassetto ci sono tante idee e tanti sogni e sappiamo che la nostra forza è l’unione, sappiamo che con il contributo anche piccolo di ciascuno potremo arrivare ai traguardi, sempre per il benessere dei nostri Ragazzi e delle loro famiglie. Invitiamo tutti a venirci a trovare l’1, il 2 e 3 giugno presso l’Area Feste in Via Roma a Casorate Sempione. L’A.Gen.Cas. ti aspetta!