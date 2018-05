La fideiussione? “C’è già una ingiunzione del giudice”

«Dopo la pièce teatrale che ha visto coinvolti gli esponenti pd vestiti da pescatore e calciatore, non possiamo che riscontrare che arrivano sempre in ritardo». Il sindaco di Gallarate Andrea Cassani risponde a stretto giro di posta all’interrogazione del Pd sull’incasso della “fideiussione bulgara”.

La risposta ufficiale dovrà arrivare in consiglio comunale, ma nel frattempo Cassani sfodera un primo passaggio, l’ingiunzione in sede civile.

«Il giudice Massimiliano Radici il 3 maggio 2018, a seguito del ricorso esperito dal nostro avvocato, ha ingiunto a MEC slrs e a Nadjeida di pagare in solido per le causali di 90.500 euro, più gli interesse, più 2035 euro di spese». Perché viene reso noto solo ora? Cassani dice che c’era un’esigenza di riservatezza: «La parte ingiunta aveva tempo 40 giorni per fare ricorso; io avevo deciso di mantenere il silenzio, attendendo di incassare dopo che fosse scaduta la data, ma a questo punto è opportuno parlarne».

Infine, al di là del merito della questione, non manca una dose di sarcasmo, quasi a rispondere all’ironia un po’ teatrale usata dai consiglieri Pd: «Alle ultime manifestazioni del Pd sono scesi da 10 a 5 persone, a 4«, dice riferendosi alle conferenze stampa-flash mob visti alla Moriggia, in centro città e appunto al Summer Festival. «A questo punto farò un appello pubblico per trovare persone disponibili a fare i volontari alle manifestazione del Pd».